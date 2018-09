Die traurige Nachricht über den Tod von Mac Miller versetzte die Musikwelt in Fassungslosigkeit: Der Musiker verstarb am Freitag überraschend im Alter von 26 Jahren an einer vermeintlichen Drogen-Überdosis. Seine Fans, Freunde und Kollegen zollen Malcolm James McCormick, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen hieß, im Netz Tribut. Nun hat sich auch Nomi Leasure, eine Ex-Freundin des Rappers, mit einem rührenden Post zu Wort gemeldet.

Die Autorin lernte Mac in der Highschool kennen und lieben – die beiden waren sechs Jahre lang ein Paar. In ihrem Tumblr-Text beschrieb die Schriftstellerin ihre letzte Begegnung mit dem "Swimming"-Produzenten nach der Trennung. Diese habe "ihr Leben für immer verändert". Die beiden hätten sich als alte Freunde getroffen und dabei ein ehrliches Gespräch geführt: "Das Lächeln, das sie austauschten, war nicht erzwungen [...] Sie sagen, in der Vergangenheit zu leben, verursacht Depressionen. Sie entschied sich dazu, keine Vergangenheit zu haben." Abschließend fügte Nomi noch hinzu, wie nahe Mac und sie sich auch nach ihrem Bruch noch standen und dass sie stets füreinander da waren.

Tatsächlich hatte Nomi für Mac aber auch so einiges auf sich genommen: Schon während ihrer Beziehung hatte der Hip-Hopper mit seiner Suchtkrankheit und seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen. In einem Interview mit dem Taylor Magazine hatte sie bereits vor einiger Zeit offenbart, wie schwer das Zusammenleben mit ihm manchmal war: "Du bist diejenige, die Kompromisse macht. Du wirst dafür verantwortlich gemacht, für ihren Schmerz, aber auch dafür, dass du das Einzige bist, das der Person nur ein bisschen Frohsinn gibt."

Instagram / knowmelea Nomi Leasure, Ex-Freundin von Mac Miller

Getty Images Mac Miller, Rapper

Splash News Mac Miller, US-Rapper



