Chethrin Schulze (26) weiß ganz genau, bei wem sie nach vorne getreten wäre! Am heutigen Montag startete die zweite Staffel des Kuppelformats Love Island. Die ersten Eindrücke von den Neulingen verarbeiteten die Kandidaten aus dem Show-Debüt im Vorjahr, Jan Sokolowsky und Gastgeberin Chethrin, in der Aftersun-Show. Natürlich haben die zwei Ex-Islander da ganz genau hingeschaut und auch verraten, mit wem sie sich in diesem Jahr nur zu gerne verpaart hätten!

In Chethrins eigenem Aftershow-Format auf Facebook gingen die Blondine und ihr Gast auf zahlreiche Fanfragen ein. Kein Wunder, dass die Zuschauer bei der Gelegenheit auch wissen wollten, wer Chethrin nach der ersten Folge besonders ins Auge sprang. Diese Nachfrage bedurfte keiner allzu langen Bedenkzeit: "Ich wäre bei der Granate nach vorne gegangen. Wer hätte es anders erwartet? Aber ich glaube, er steht eher auf Dunkelhaarige", schoss es aus der ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmerin heraus. Mit der Granate spielte Chethrin auf Nachzügler Sebastian Kögl an – der in der kommenden Folge einem Herren die bereits verpaarte Dame ausspannen darf.

Aber auch Vorjahres-Gewinner Jan gefiel die eine oder andere Dame – und er blieb seinem Typ Frau dabei offenbar recht treu. "Ich wäre zu Tracy oder zu Julia gegangen. Wahrscheinlich eher zu Tracy, weil sie viel gelacht hat. Man hat gemerkt, sie fühlt sich wohl und sie ist da", schwärmte er über die beiden Brünetten, die den Einen oder Anderen optisch schon ein wenig an Jans damalige "Love Island"-Liebe Elena Miras (26) erinnern dürften.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Love Island, RTL II "Love Island"-Teilnehmer Sebastian Kögl

Instagram / jan_soko "Love Island"-Star Jan Sokolowsky im Swimmingpool

Love Island, RTL II Tracy Candela, deutsche "Love Island"-Kandidatin

