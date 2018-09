Hatte Mac Miller (✝26) bereits gewusst, was ihm bevorstand? Der Rapper erlitt vergangenen Freitag einen Herzstillstand und starb an einer vermeintlichen Überdosis. Daraufhin wurde er in seinem Haus im San Fernando Valley in Los Angeles gefunden. Mit seinem Drogenkonsum ging der Ex-Freund von Ariana Grande (25) offen um, hielt sich aber nicht für süchtig. Für Freunde, Kollegen und Fans war die Nachricht von Macs Tod ein schlimmer Schock. Einer von ihnen teilt nun eine Erinnerung an den Musiker, die viele Fragen aufwirft.

Rap-Artist Lil Xan (22) sah zu Mac auf, machte ihn zu seinem Idol. Mehrfach hatten sich die beiden bereits getroffen, hingen auch nach Macs letztem Konzert gemeinsam ab. "Bevor ich ging, sagte er mir: 'Pass auf dich auf.' Menschen sagen einfach so 'Pass auf dich auf'. Aber er packte mich und zog mich zurück und meinte: 'Nein, ich meine PASS AUF DICH AUF.' Das hat mich fast zum Weinen gebracht", erzählte Lil Xan im Podcast von Adam22. "Ich denke ständig daran, es geht mir immer wieder durch den Kopf. Das waren seine letzten Worte", fuhr der 22-Jährige fort.

Die Erlebnisse haben Lil Xan nachhaltig beeinflusst. Laut eigener Aussage möchte er seine Karriere jetzt sogar an den Nagel hängen: "Wenn dein Held stirbt, dann ist alles scheißegal. Ich will keine Musik mehr machen."

