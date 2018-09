Am vergangenen Freitag ist der US-amerikanische Rapper Mac Miller (✝26) gestorben. Medienberichten zufolge soll die Todesursache eine Drogenüberdosis gewesen sein – dies konnte aber trotz einer Autopsie noch nicht bestätigt werden. Eine, die von seinem Tod erst etwas später erfuhr, war seine Ex-Freundin Ariana Grande (25). Doch die Sängerin war ganz und gar nicht erfreut darüber, dass sie im Dunkeln gelassen wurde!

Wie ein Insider nun Radar Online verriet, war die 25-Jährige zum Zeitpunkt des Todes gerade dabei, ein Special für den US-amerikanischen Sender BBC aufzunehmen. Die Verantwortlichen wollten Ari an diesem Tag aber nicht sofort über das Unglück ihres einstigen Geliebten in Kenntnis setzen, damit alles weiter reibungslos verlaufen würde. "Sie war verständlicherweise wütend, als sie herausfand, dass ihr die Nachricht verschwiegen wurde. Nachdem sie geweint hatte, schnauzte sie erst mal jeden an", erzählte der Informant.

Die ganze Crew des Fernsehsenders wusste ebenfalls vom Tod des Rappers – konnten der "God is a woman"-Interpretin aber nichts sagen. "Sie ließen die Kameras weiter laufen, weil sie nicht das teure Setup stören wollten. Sie wussten, dass Ariana wahrscheinlich nicht weitermachen würde, wenn sie es erfahren hätte", gab die Quelle weiter preis.

Christopher Peterson/Splash News Mac Miller und Ariana Grande bei einem Auftritt in New York 2013

Neilson Barnard/Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

