Sein Verschwinden bleibt weiterhin ein Mysterium: Am Sonntag soll ein Passagier vom Kreuzfahrtschiff "AIDAluna" auf hoher See von Bord gegangen sein. Bei dem Gast handelte es sich angeblich um den einstigen DSDS-Paradiesvogel Daniel Küblböck (33). Bisher gibt es noch keine weitere Spur von dem Künstler – die Suche nach ihm wurde aber mittlerweile eingestellt. Jetzt kommt allerdings ein weiteres Detail ans Licht: Angeblich soll Daniels geliebte "Oma" mit an Bord gewesen sein!

Wie T-Online berichtete soll der 33-Jährige seine Adoptivmutter Elisabeth Kaiser immer liebevoll Oma genannt haben. Sein einstiger Geliebter Robin Gasser (21) gehe jetzt davon aus, dass sie mit auf dem Schiff war: "Er geht immer mit seiner Oma in den Urlaub. [...] Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis, wie zwischen besten Freunden, nur noch inniger." Genau aus diesem Grund schließe Robin auch einen Suizid von Daniel aus.

"Für mich ist es ein Unfall und ein kleiner Funken Hoffnung bleibt. Und solange mir dieser Funke nicht genommen wird, lebt er", erzählte der Ex-Freund des angehenden Schauspielers weiter. Egal was passiere, Daniel werde für immer in ihm weiterleben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

