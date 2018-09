Seit den frühen Morgenstunden wird die DSDS-Ikone Daniel Küblböck (33) auf offener See vermisst. Der Musiker machte momentan Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff – von diesem soll zurselben Zeit seines Verschwindens ein Gast über Bord gesprungen sein. Rettungskräfte befinden sich bereits auf der Suche nach dem Vermissten. Besonders seine Fans sind aktuell in heller Aufruhr und besuchen vermehrt seine Social-Media-Profile. Dabei wird dem ein oder anderen auffallen, dass Daniel mit Nachnamen nun "Kaiser-Küblböck" heißt. Warum ist das eigentlich so?

Daniel hat den neuen Namen nicht etwa durch eine Heirat bekommen: Er hat sich von der Immobilien-Millionärin Elisabeth Kaiser adoptieren lassen – und das, obwohl seine leiblichen Eltern zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, wie 2012 bekannt wurde. Der Theaterschauspieler verspürte einfach eine ganz besondere Verbindung zu der Dame, was ihn zu diesem Entschluss bewegte: "Ja, ich wollte das genauso. Also kam es vor eineinhalb Jahren in Deutschland zur Adoption. Sie hatte mein Herz berührt, ich ihres. Wir sind seelenverwandt", verriet Daniel damals im Bunte-Interview.

Daniels biologische Mutter wusste damals nichts von dem Entschluss ihres Sohnes. Sie reagierte auf die plötzliche Offenbarung im Bild-Interview vollkommen perplex: "Das glaube ich jetzt nicht. Den Schock muss ich jetzt erst mal verdauen."

