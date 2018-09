Am Freitagabend bei Love Island ging eine liebeswütige Kandidatin leer aus: Sabrina Doberstein. Keiner der willigen Singlemänner entschied sich dafür, mit dem Model aus Neukirchen-Vluyn Hand in Hand durch die Kuppelshow zu schreiten – zumindest bis zur nächsten Paarungszeremonie. Doch statt Frust zu schieben, war die brünette Beauty nach ihrem Auszug aus der Villa gefasst. "Ich freue mich darauf, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen", lauteten ihre ersten Worte. Hätte überhaupt einer der Insel-Boys das Potenzial gehabt, ihr den Kopf zu verdrehen?

"Victor und Yanik waren nicht nur optisch mein Fall - auch vom Charakter her hat das gepasst", plauderte die 25-Jährige im Interview mit RTL2 ganz offen aus. Bei dem musikalischen Spanier sei ihr aber der Altersunterschied von Beginn an ein Dorn im Auge gewesen – immerhin ist Victor fünf Jahre jünger als das Grit-Girl. "Als 'Bro' ist er ein supertoller Mensch. Wir werden auf jeden Fall nach 'Love Island' in Kontakt bleiben, sind ja auch im gleichen Business unterwegs", verriet sie weiter. Mit dem Qualitätsmanager Yanik hingegen erhielt sie gar nicht erst die Chance, so richtig auf Tuchfühlung zu gehen.

Ihr letzter Tag im Liebesdomizil hatte sich für die Influencerin zu einem Albtraum entwickelt! In ihrem Bett, das sie sich mit dem gleichaltrigen Clubmanager Marcellino Kremers teilte, tummelten sich Ameisen. Als ob das nicht genug für Sabrina gewesen wäre, erteilte ihr Victor auch noch einen Laufpass und entschied sich, Tracy mit auf sein romantisches Date zu nehmen.

