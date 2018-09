Erst Anfang September machte die Baby-News die Runde: Popstar Robbie Williams (44) und seine Ehefrau Ayda Field (39) sind zum dritten Mal Eltern geworden – und zwar per Leihmutterschaft. Die kleine Colette Josephine ist erst wenige Tage alt, dennoch gönnen sich ihre berühmten Eltern nun etwas Zweisamkeit. Bei einer Datenight in Los Angeles wurden das Ehepaar von einer Horde Paparazzi überrascht – und das Elternglück stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Am Samstag wurde das Pärchen händchehaltend und total verliebt in Hollywood erwischt. Der Sänger und die Schauspielerin waren mit der britischen Milliardenerbin Petra Ecclestone (29) und ihrem Freund Sam Palmer im Catch Restaurant in Los Angeles verabredet. Ayda machte in ihrem Hosenanzug kombiniert mit Lederjacke – wie immer – eine Topfigur. Robbie wählte mit Kurzarmhemd, schwarzer Jeanshose und Slip-on-Sneakern hingegen einen etwas lässigeren Look.

Nach wenigen Stunden war das Double-Date allerdings auch schon wieder beendet. Fotos zeigen, dass Robbie – wie es sich für einen echten Gentleman gehört – seiner Ayda beim nach Hause fahren die Tür seines Rolls Royce aufhielt. Die weiße Luxuskarosse brachte sie dann schnurstracks zu ihren drei wundervollen Kindern, Theodora Rose (5), Charlton Valentine (3) und Colette Josephine.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field Williams, ihre drei Kinder und ihr Mann Robbie Wiliams

Splash News Ayda Field und Robbie Williams in Los Angeles

Splash News Robbie Williams und Ayda Field in Hollywood

