Islander, aufgepasst – mit dieser quirligen Blondine könnte es noch ordentlich zur Sache gehen! Seit gestern Abend weht endlich mal wieder ein frischer Wind durch die Love Island-Villa. Mit den neuen Ladys Jessica und Janina Celine Jahn zogen zwei weitere Single-Damen ein und besonders Letztere könnte für reichlich Wirbel sorgen. Gefühlte fünf Minuten war sie im Haus, schon hing bei einigen Turteltauben der Haussegen schief – und das könnte tatsächlich nur der Anfang sein...

Seit der ersten Folge der TV-Show sind die beiden Teilnehmer Tobias Wegener und Natascha Beil eigentlich unzertrennlich – doch Janina Celine sorgte jetzt für die ersten Gewitterwolken am rosaroten Liebeshimmel. So schrillten bei Natascha gehörig die Alarmglocken: Sie war eifersüchtig auf den blonden Neuzugang, der ihrem Tobi den Kopf zu verdrehen schien. Und die Reaktion seiner Show-Partnerin nervte den sonst so gutmütigen Blondschopf gehörig. Auch die Twitter-Community merkte gleich: Mit Janina zieht ordentlich Stress in die Bude ein! "Boah, Janina ist ja mal krawallig" und "Wenn ich den Namen Janina schon höre", machten beispielsweise zwei User ihrem Ärger Luft.

Wie die Netz-Kommentare zeigen, ist Janina keine Unbekannte! Bereits in der diesjährigen BachelorStaffel hatte sie sich auf die Suche nach ihrem Mr. Right gemacht – und galt als Staffel-Zicke in der Kuppelshow. Denn gegen ihre Mitstreiterinnen teilte sie mächtig aus. "Das war ja ich. Es gibt kein Drehbuch, kein Script, ich sage das, was ich sagen möchte", erklärte sie nach Ausstrahlung der Sendung im Interview mit Promiflash.

Nächste Folge von "Love Island" Montag um 20:15 Uhr bei RTL II

RTL II, Love Island Janina Celine Jahn, Nachrückerin bei "Love Island"

MG RTL D Janina Celine Jahn, Daniel Völz und Alina Ochs

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn in Ägypten

