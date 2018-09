Na, wer meldet sich denn da zurück in der Welt des Reality-TVs? Richtig: Janina Celine Jahn. Noch Anfang des Jahres suchte die Hamburgerin bei Der Bachelor und Daniel Völz (33) ihr Liebesglück. Da das bekanntlich schiefging, scheint die Blondine ihr Herz jetzt auf andere Weise im TV verschenken zu wollen: bei Love Island. In Folge sechs zieht die Single-Lady überraschend in die Mallorca-Villa ein. Aber Moment mal – im Promiflash-Interview im März dieses Jahres schloss Janina eine Teilnahme an der Show doch noch vehement aus!

"Ich habe von 'Love Island' leider nur die ersten zwei Folgen gesehen und fand es dann so beschissen, dass ich gesagt habe: Nee, wenn die da im Fernsehen wild rumb***en wollen, sollen sie es machen, aber nee, nicht mit mir", erklärte die Junggesellin damals auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, irgendwann bei der Kuppelshow mitzumachen.

Offensichtlich änderte Janina ihre Meinung in der Zwischenzeit. Bei "Love Island" möchte sie jetzt den Mann fürs Leben finden. Wie sie den überzeugt? "Ich sehe sehr gut aus und bin auch noch sehr nett", glänzte sie im Interview mit RTL II mit ihrem Selbstbewusstsein.

