Ihr Traumbody lässt zahlreiche Frauen vor Neid erblassen! Seitdem Herzogin Meghan (37) nun offiziell Teil des britischen Königshauses ist, sind Royal-Fans Feuer und Flamme: Was trägt die einstige Schauspielerin? Wie verbringt sie gerne ihre Freizeit? Was ist ihre Lieblingsfarbe? Eine Frage liegt ganz besonders hoch im Kurs: Was steht auf dem Speiseplan der Herzogin? Dass sie sich gesund und ausgewogen ernährt, ist lange kein Geheimnis mehr – doch an ganz bestimmten Leckereien kommt auch Meghan nicht vorbei.

Meghan liebt Pasta, Wein und Co. – ja, richtig gehört, sie ist ein absoluter Fan der italienischen Küche! "Wenn ich reise, verpasse ich keine Gelegenheit, leckere Pasta zu probieren", verriet sie der Food-Webseite Delish. Dazu gönne sie sich am liebsten ein Glas Rotwein. Ein weiteres Laster kommt ganz schön überraschend, denn die 37-Jährige kann ihre Finger ebenfalls nicht von Pommes lassen. "Ich könnte den ganzen Tag Fritten essen", wird sie von der britischen Cosmopolitan zitiert: "Ich liebe Kohlenhydrate – wer liebt keine Kohlenhydrate?"

Neben den bereits genannten kalorienreichen Köstlichkeiten haben es ihr auch Mac and Cheese, Sushi und Fisch-Tacos angetan – trotzdem ist die Royal-Lady superschlank. Wie schafft sie das nur? "Ich denke, wenn du dir alles vorenthältst, wirst du es nur noch mehr verlangen, also ist es für mich einfacher, ein Gleichgewicht zu finden", erklärte Meghan dem Shape Magazine. In der Woche ernähre sie sich gesund, um am Wochenende auch mal schlemmen zu können.

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan auf Prinz Charles' Gartenparty

Instagram / jessicamulroney Herzogin Meghan und ihre Freundin Jessica Mulroney

Mirrorpix / MEGA Herzogin Meghan im März 2018

