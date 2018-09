Gibt es für Finnja Bünhove (20) und Sebastian Kögl (24) eine zweite Chance? Am Montag mussten die Love Island-Teilnehmer voneinander Abschied nehmen: Die Kölnerin verließ nach einer Abstimmung die Villa, nachdem ihr wenige Minuten zuvor ihr Couple-Partner Sebi von Neuzugang Jessica Fiorini (22) abgeluchst wurde. Abseits ihrer einstigen Mitstreiter sprach sie nun offen über ihren Show-Flirt: Werden sich die beiden nach der Sendung wiedersehen?

Kurz nach ihrem Auszug gab sich Finnja im RTL II-Interview optimistisch, dass sie mit einigen Kandidaten in Verbindung bleiben wolle. "Ob sich der Kontakt mit den Jungs hält, weiß ich noch nicht, vielleicht mit Sebastian. Aber das hängt natürlich davon ab, wie es jetzt mit seiner neuen Freundin läuft", sagte die 20-Jährige. In der Sendung hatte sich die offensiv flirtende Servicekraft recht gut mit dem fitten Bayern verstanden. Doch inzwischen ist der Muskelprotz mit Neu-Islanderin Jessica verpaart – und legte sich mit seinen ersten Küssen vor den Kameras auch schon mächtig ins Zeug bei der Blondine.

Die verschmähte Finnja dagegen freut sich darauf, jetzt wieder in ihre rheinische Heimat zurückzukehren. Mit ein paar der Mädels, die weiterhin auf Mallorca ihr Glück suchen dürfen, wolle sie auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Generell habe sie sich in der Villa sehr wohlgefühlt, stellte sie rückblickend fest: "Es gab niemanden, zu dem ich keinen Draht hatte. Das war eine tolle Erfahrung, die ich auch gerne noch länger genossen hätte." Glaubt ihr, Finnja und Sebastian können sich nach Show-Ende zu guten Freunden entwickeln? Stimmt ab!

Neue Folge von "Love Island" am Dienstag, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

