Herzogin Meghan (37) verbindet ihre Leidenschaft fürs Kochen jetzt mit einer ganz besonderen Geste. Ende September wird die frischgebackene Herzogin ein Charity-Kochbuch mit dem Titel "Together. Our Community Cookbook" herausbringen. Darin hat sie Rezepte von Frauen gesammelt, die 2017 Opfer der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower geworden waren. Mit dem Erlös aus dem Verkauf will sie die Gemeinschaftsküche unterstützen, in der sich die Überlebenden regelmäßig treffen. Nun wurde den Hobby-Köchinnen eine besondere Ehre zuteil: Meghan lud sie zum Dinner in den Kensington Palast ein!

"Ich habe mich sofort mit der Gemeinschaftsküche verbunden gefühlt. Es ist ein Ort für Frauen, wo sie lachen, trauern, weinen und zusammen kochen können. Die gemischten kulturellen Identitäten unter einem Dach schaffen einen Raum voller Normalität", schrieb Meghan begeistert im Vorwort des Buches. Diese gelöste Atmosphäre soll durch das Dinner nun auch im königlichen Palast herrschen – zumindest für einen Abend, wie das Magazin Hello! berichtet. Die Hobby-Köchinnen werden dabei nicht nur ihr royales Idol Meghan treffen, auch Prinz Harry (34) soll mit am Tisch sitzen.

Die einstige Schauspielerin setzt sich schon seit Langem für die Belange der Gemeinschaftsküche "Hubb Community Kitchen" ein: Seit vergangenem Januar soll Meghan immer wieder privat in dem Kulturzentrum gewesen sein, wie ein Pressesprecher des Palastes verriet. Durch die gemeinsame Leidenschaft fürs Kochen habe sie schließlich Kontakt zu den Hinterbliebenen des verheerenden Brandes geknüpft.

MEGA Herzogin Meghan in West London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den WellChild Awards 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den WellChild Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de