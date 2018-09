Am Freitag gibt Timur Ülker (29) sein GZSZ-Debüt! Nach seinem Ausstieg aus der Reality-Soap Köln 50667 im vergangenen Jahr und seiner Teilnahme an der Dating-Show "Adam sucht Eva" hat der gebürtige Türke nun eine Rolle in der beliebten Vorabendserie ergattert. Er spielt den smarten Anwalt Nihat, den Cousin von Eventmanagerin Shirin (Gamze Senol). Doch sein erster Auftritt sorgt gleich für ein großes Drama: Nihat wird Opfer einer Entführung!

Achtung: Spoiler!

Nach einem Vollrausch wacht Shirin am nächsten Morgen in ihrem demolierten Fahrzeug auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Wenig später wird sie von der Polizei verhört. Ihr wird vorgeworfen, an einem illegalen Autorennen teilgenommen und dabei einen Mann angefahren zu haben. Die Vorschau auf der Webseite von RTL verrät nun erste Details zum weiteren Verlauf der spannenden Story: Vollkommen verzweifelt wendet sich die Partyplanerin an ihren Onkel Mustafa. Der Strafverteidiger möchte ihren Fall allerdings nicht selbst übernehmen, da alle Indizien gegen seine Mandantin sprechen. Stattdessen schickt er seinen Sohn Nihat vor, um die Angelegenheit zu klären. Auf der Suche nach dem vermeintlichen Unfallopfer bringt sich Nihat allerdings selbst in Gefahr und wird entführt. Wer der Täter ist, wird noch nicht verraten. Es wäre aber durchaus denkbar, dass Shirins krimineller Ex-Mann Erik (Patrick Heinrich, 33) dahintersteckt. Immerhin hat er nach dem Prozess wegen eines gemeinsamen Banküberfalls Rache geschworen.

Für Timur war der Einstand bei GZSZ trotz des Dramas aber sehr herzlich. Seine Kollegen empfingen ihn mit offenen Armen: "Es gab schon jede Menge lustige Erfahrungen, peinliche Situationen und dramatische Auseinandersetzungen – letztere in der Rolle", verriet der Schauspieler im RTL-Interview. "Jeder Tag am Set ist quasi eine riesige Gefühlsachterbahn mit vielen Loopings. Es ist der absolute Hammer!"

MG RTL D / Rolf Baumgartner Timur Ülker als Nihat und Gamze Senol als Shirin bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Timur Ülker als Nihat bei GZSZ

