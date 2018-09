Kanye West (41) bringt seine Frau Kim Kardashian (37) mal wieder auf die Palme! Erst kürzlich hatte das Paar einen heftigen Streit, weil der Rapper in einem seiner neuen Songs über Sex mit Kims Schwestern sang. Die machte ihm daraufhin eine Ansage. Nun hängt der Haussegen aber erneut schief. Der Grund: Der "Gold Digger"-Interpret sprach öffentlich über einen Umzug – bei dem ihn seine Gattin wohl auf keinen Fall begleiten wird.

Laut The Sun soll Kanye während einer Open Mike Night mit seinem Kollegen Chance The Rapper verkündet haben, dass er seiner Heimat Los Angeles den Rücken kehren und zurück nach Chicago ziehen wolle. Insider stellten allerdings klar, dass der Keeping up with the Kardashians-Star das definitiv nicht unterstützen wolle. "Sie ist sauer, dass er öffentlich über solche Dinge spricht, bevor sie selbst noch nie darüber gesprochen hatten. Sie hat ihm klar gemacht, dass es nicht dazu kommen wird", erklärten die Informanten im Interview.

Kim habe noch nie irgendwo anders gelebt als in Los Angeles. Für sie käme ein Leben in Chicago daher nicht infrage: "Sie liebt es, dass ihre Kinder in der Nähe ihrer Cousinen aufwachsen und dass sie ihre Mom und ihre Schwestern jeden Tag sehen kann." Ihre Schwester Khloe (34) kehrte erst im Juni mit ihrem Töchterchen True zurück, nachdem sie die ersten Monate ihrer Mutterschaft in der Heimat des Kindsvaters Tristan Thompson (27) verbracht hatte.

MEGA TheMegaAgency.com Rapper Kanye West, Juni 2018

Getty Images Kim Kardashian im KKW Beauty & Fragrance Pop-up-Store

kimkardashian/Instagram Khloe Kardashian mit ihren Schwestern bei ihrer Geburtstagsparty

