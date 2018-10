Ladys aufgepasst, Heidi Klum (45) lüftet eines ihrer Schönheits-Geheimnisse! Das Model begeistert nicht nur durch ihre krassen Traumbody und ihre Modelmaße. Nein, auch sonst sieht die Vierfach-Mama noch immer jugendlich und frisch aus: Reine Haut, ein strahlender Teint – bei dem Anblick erblasst wohl so manche Frau vor Neid. Aber wer jetzt glaubt, dass die 45-Jährige dafür auf kostspielige Produkte setzt, irrst sich gewaltig: Ihr Geheimtipp in Sachen Beauty ist total erschwinglich und kostet nicht einmal zwei Euro.

Von wegen teure Cremes und Masken! Heidi pflegt ihr Gesicht ganz einfach mit einem Baby-Shampoo der Marke Johnson and Johnson. Im Interview mit Hello Giggles erklärte die Germany's next Topmodel-Jurorin kürzlich auch, warum: "Ich habe das Gefühl, dass einige Produkte zu stark sind und dir all deine natürlichen Öle entziehen." Man dürfe nicht vergessen, dass die Produkte für Babys viel länger und ausgiebiger getestet werden. "Was für Kinder gut ist, muss doch auch für Erwachsene gut sein", fasste die ehemalige Project Runway-Moderatorin zusammen.

Heidi fühlt sich einfach pudelwohl in ihrer Haut – und ihrem Körper. Regelmäßig postet sie in den sozialen Netzwerken heiße Pics und zeigt sich dabei auch gerne mal leicht bekleidet. Erst kürzlich gab sie ihren Followern mit einem Oben-ohne-Schnappschuss ein megasexy Urlaubs-Update.

Heidi Klum bei einer Emmy-Party von Amazon Prime in West Hollywood

Heidi Klum, deutsches Topmodel

Heidi Klum, Supermodel

