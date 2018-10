Dieses Mal hat Herzogin Meghan (37) die Royal-Fans nicht auf ihrer Seite! Rund fünf Monate nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) ist die ehemalige Schauspielerin im britischen Königshaus angekommen. Als Repräsentantin der Royal Family ist natürlich auch sie Teil der brandneuen Dokumentation "Queen of the World". Doch genau diese Präsenz bringt jetzt viele Fans der Blaublüter auf die Palme. Der Grund: Das Format zeige viel zu wenig von Queen Elizabeth II. (92) und viel zu viel von Meghan.

Eigentlich sollte sich die am Dienstag erschienene Doku um Elizabeths Rolle als Oberhaupt des Commonwealth drehen und wie sie ihre Aufgaben und Pflichten mit ihren 92 Jahren nun langsam an die neue Generation weitergibt. Glaubt man jedoch den Twitter-Aussagen der Fans, liegt der Fokus des Formats ganz woanders. "Ich dachte, es sollte dabei um die Queen gehen? Ich warte darauf, etwas von der Queen zu hören und nicht von Meghan", schreibt nur einer der Nutzer. Auch zahlreiche andere bemängeln, dass besonders Meghan und ihr Gatte Harry in den Vordergrund des Geschehens gebracht werden. In der Sendung sehe es so aus, als seien sie das nächste Königspaar und nicht Prinz Charles (69) und Herzogin Camilla (71) oder Prinz William (36) und dessen Liebste Herzogin Kate (36).

Während Meghan angeblich der Queen die Show stiehlt, gibt es eine weitere royale Dame, die noch weniger Sendezeit genießt: Herzogin Kate. Weil sie während der Dreharbeiten gerade Prinz Louis zur Welt gebracht hatte, reduzierte sie ihre öffentlichen Termine auf ein Minimum. Das Ergebnis: Auch in der Dokumentation bekommt man sie kaum zu Gesicht.

