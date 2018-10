Wendy Williams (54) hat schlimme Befürchtungen, was Kanye West (41) betrifft! Im Moment soll es im Hause Kardashian-West nicht sonderlich gut laufen. Gerüchte über Ehekrisen machten die Runde, ebenfalls sorgte Kanye für Schlagzeilen, weil er sich aktuell mental in keinem guten Zustand befinden soll. Dabei gab der Rapper erst bekannt, seine Medikamente, die er seit seinem Zusammenbruch im Jahre 2016 zu sich nahm, abgesetzt zu haben. Für Talkshow-Star Wendy sind das alles Gründe zu großer Sorge: Sie warnte Kim Kardashian (37) jetzt vor ihrem Ehemann!

Die 54-Jährige riet Kim jetzt in ihrer The Wendy Williams Show eiskalt, sich von Kanye scheiden zu lassen: "Hier ist das eigentliche Problem: Das Problem ist Kim. Kim tut mit leid. Du kannst über sie sagen, was du willst, aber ich habe wirklich Mitleid mit ihr." Die Selfie-Queen solle zudem sicherstellen, dass er irgendwie seine Medikamente einnimmt. "Als Allererstes: Er stellt für sich selber eine Gefahr dar, er ist gefährlich für sie." Doch Wendy ging noch weiter: "Nur Gott weiß, was er den Kindern antun wird. Ich meine, er liebt seine Kinder, aber wenn er nicht mehr auf seinen Medikamenten ist, würde ich mich scheiden lassen. Lass ihn nicht die Freude aus deinem Gesicht nehmen, Kim." Der US-Star fände es sehr bedauerlich, dass man Kim kaum noch lächelnd sieht.

Vor allem Kanyes Auftritt bei "Saturday Night Live" stieß in den USA auf viel Kritik: Während er eine "Make America Great Again"-Mütze trug, ließ er eine politische Lobeshymne für Präsident Donald Trump (72) vom Stapel. Einen Tag später verwirrte er Fans mit einem Twitter-Post, indem er indirekt forderte, die Sklaverei wieder zu erlauben.

Splash News Kim Kardashian und Tochter North West

SplashNews.com Kanye West und Kim Kardashian mit Tochter North West

Getty Images Kanye West bei der New York Fashion Week

