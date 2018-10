Diese Nachricht hatte für einen Aufschrei in ihrer Community gesorgt: Micaela Schäfer (34) träumt noch immer von einer dritten Brust! Bereits vor vier Jahren posierte die Nacktschnecke in einem Halloween-Kostüm mit einem zusätzlichen Boob an ihrem Körper – jetzt betonte sie noch einmal, dass aus der Verkleidung tatsächlich bald Realität werden solle. Ein schlüpfriger Schnappschuss, den La Mica kurz nach ihrer Offenbarung teilte, wirft allerdings die Frage auf: Wo soll das gute dritte Stück denn nur hin?

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Micaela jetzt eine gewohnt freizügige Momentaufnahme: Hüllenlos liegt sie auf dem Bett und bedeckt ihre Brüste dabei nur mit ihren Händen. Doch so groß die Sehnsucht nach einer dritten Wölbung bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin auch sein mag: Neben der Frage, ob auf ihrem zierlichen Körper überhaupt noch Platz für einen weiteren fraulichen Vorbau ist, steht Mica derzeit noch vor einem ganz anderen Problem. Sie hat bisher keinen Arzt für den ungewöhnlichen Eingriff gefunden.

Der Wunsch der 34-Jährigen scheint jedoch ziemlich ernst gemeint zu sein: "Das ist kein Scherz, kein PR-Gag. Wenn ich schon daran denke, kommen mir fast die Tränen. Das ist dann so, als ob ich mein Baby hätte", erklärte sie im Interview mit Reality Lovers.

Promiflash Micaela Schäfer im Oktober 2014 am Brandenburger Tor in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer

Hannes Magerstaedt/Getty Images Micaela Schäfer bei den Trachtentrends 2018

