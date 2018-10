Viel zu früh muss die Sportwelt von diesem Nachwuchstalent Abschied nehmen! Schon seit der Kindheit war C.J. Fuller (†22) ein begeisterter Football-Spieler und ging den Sport mit Schnelligkeit und Ehrgeiz an. An der Clemson University im US-Bundesstaat South Carolina gab er als Running Back der Unimannschaft Clemson Tigers alles. Nun verkündete seine Alma Mater die traurige Nachricht: Mit gerade einmal 22 Jahren ist C.J. völlig überraschend verstorben.

Wie People berichtet, starb der Absolvent, der am 22. November 23 Jahre alt geworden wäre, am Mittwoch. Die Todesursache ist bislang unbekannt, die Ergebnisse der Autopsie werden erst in sechs bis acht Wochen erwartet. "Ich kannte ihn lange und habe ihn von seinen Anfängen bis zur Easley High School aufwachsen sehen. Ich bin stolz darauf, was er als Clemson Tiger erreicht hat – vor allem darauf, dass er ein Absolvent ist", schrieb Chef-Trainer Dabo Swinney auf der Internetseite des Teams, das mit C.J. einige wichtige Turniere erreicht und 2016 den ersten nationalen Titel seit 1981 errungen hat.

In der Zeit vor seinem Tod war der aufstrebende Nachwuchssportler gerade nicht mehr aktiv, hatte als sogenannter Redshirt nach seinem Abschluss aber noch eine Spielberechtigung und durfte an Trainings teilnehmen. Im Februar soll er bekannt gegeben haben, dass er nach seinem Abschluss in einem anderen Team weiterspielen wollte. Der NFL-Star Shaq Lawson (24), der gut mit C.J. befreundet war, kann seinen Tod kaum fassen. "Mein Bruder, es schmerzt mich so sehr. Jemand muss mich aus diesem Albtraum wecken. Mein Bruder wollte mich doch morgen besuchen", trauerte der Defensivspieler auf seinem Instagram-Profil.

Instagram / shaqlawson C.J. Fuller (l.) mit Shaq Lawson (M.)

Getty Images C.J. Fuller (in Orange) bei einem Heimspiel der Clemson Tigers

Instagram / shaqlawson Shaq Lawson und C.J. Fuller, Sportler



