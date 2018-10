Ein Wiedersehen und neue Gesichter: Endlich steht der Cast der diesjährigen 6 Mütter-Staffel fest! Seit 2016 begleitet die Vox-Doku prominente Mamas und ihre Kinder in ihrem Alltag und will wissen, wie sie ihre Familien und ihre Karrieren unter einen Hut bringen. Die TV-Show gewährt den Zuschauern ziemlich persönliche Einblicke in das Leben der Stars. Anfang 2019 geht die Sendung in die nächste Runde und auch Ute Lemper (55) ist zum dritten Mal mit dabei!

Wie der Sender in einer Pressemitteilung bestätigt, werden neben der Musicaldarstellerin Ute, die erneut die Rolle der Gastgeberin übernehmen wird, Sila Sahin (32), Sarah Kern (49), Jessica Stockmann (51), Anouschka Renzi (54) und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt (39) mit ihren jeweiligen Liebsten zu sehen sein. Modedesignerin Sarah und Moderatorin Jessica zeigen, wie sie ihren Nachwuchs alleine erziehen. Schauspielerin Anouschka muss sich langsam, aber sicher von ihrer 20-jährigen Tochter lösen, die flügge wird. Die Frauen und ihre Geschichten könnten also nicht unterschiedlicher sein. Elna plant beispielsweise eine Hausgeburt ihres zweiten Kindes im Steinfurter Schloss. Ex-GZSZ-Star Sila steht mit ihrem Baby Elija noch ganz am Anfang und wird außerdem ganz offen über ihre Fehlgeburt sprechen.

Die Teilnehmerinnen sitzen in einer Art Wohnzimmer zusammen, schauen sich gemeinsam die Filmausschnitte der anderen Familiengeschichten an, diskutieren über Erziehungsmethoden und tauschen sich über Sorgen aus. Ein genauer Ausstrahlungstermin von "6 Mütter" wurde bisher nicht genannt. In der Vergangenheit lief das Format dienstags ab 20.15 Uhr bei Vox.

