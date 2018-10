Diese beiden Promis kommen wohl auf keinen grünen Zweig mehr. Bei Das Sommerhaus der Stars herrschte zwischen Daniela Büchner (40) und Felix Steiner (33) ordentlich Zwist. Die beiden Partner von Schlagersänger Jens Büchner (48) und Nacktmodel Micaela Schäfer (34) zogen in dem Reality-TV-Format ständig übereinander her. Auch bei der Wiedersehenssendung gerieten sie aneinander. Aber haben sich Danni und Felix einige Monate nach der Show ein wenig beruhigt?

Beim KISS Cup 2018 sprach Promiflash die fünffache Mutter auf die Anwesenheit des Journalisten an fragte nach, wie es ihr damit geht: "Keine Ahnung, ich habe ihn kurz gesehen. [...] Ich wohne auf Mallorca und er in Österreich oder wo auch immer und das ist auch gut so. Ich glaube, in diesem Leben werden wir keine Freunde mehr." Zudem sei die 40-Jährige nicht verwundert über Felix und Micaelas momentane Auszeit. "Soll vorkommen. Ich bin immer noch verheiratet", erklärte sie mit einem schelmischen Grinsen, während sie ihren Ehering präsentierte.

Der 33-Jährige gab sich vor dem Start des Fußball-Events kampfeslustig: "Im Sommerhaus gab es zwei große Feinde – Daniela Büchner und Felix Steiner. Wir haben uns nichts geschenkt und heute auf dem Platz wird das ähnlich sein." Er werde sich eher mit seiner Ex-Partnerin versöhnen als mit Daniela, fügte Felix hinzu.

MG RTL D / Stefan Menne Micaela Schäfer und Felix Steiner, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

WENN.com Jens und Daniela Büchner in Köln 2018

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Felix Steiner und Micaela Schäfer bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen"

