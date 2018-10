Die glückliche Neu-Mama Denise Kappès (28) gibt ein After-Baby-Update! Am 29. September wurden die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Verflossener, der Laiendarsteller Pascal Kappés (28), wurden zum ersten Mal Eltern eines Sohnes. Der kleine Ben-Matteo kam auf natürlichem Wege zur Welt. Genau eine Woche später ist von Denise' Schwangerschaft allerdings gar nichts mehr zu sehen: Seit der Entbindung hat sie bereits etliche Kilos abgenommen!

In ihrer Instagram-Story präsentiert sich die 28-Jährige ihren Followern jetzt in einer Röhrenjeans – ihre Körpermitte ist schon wieder auffallend flach geworden. In einem weiteren Clip verrät sie genaue Details zu ihrem Körpergewicht: "Ich hatte jetzt zum Schluss in der Schwangerschaft 12,5 Kilo mehr drauf und hab neun Kilo schon wieder runter. Also, nach der Geburt waren es direkt sechs Kilo und jetzt sind es neun."

Während der anderen Umstände hatte die Berlinerin mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Als sie und Pascal sich zu Beginn der Schwangerschaft überraschend trennten, ging das nicht spurlos an Denise' Körper vorbei. Im achten Monat verriet sie im Interview mit Promiflash: "Ich habe ja nun bekanntlich privat viel Stress gehabt und durch den ganzen Kummer habe ich einfach abgenommen." Den Herzschmerz hat die Kuppelshow-Teilnehmerin nun aber hinter sich gelassen und ist mittlerweile neu verliebt.

