Bei Mode hört der Spaß auf – jedenfalls offensichtlich für Kim Kardashian (37). Die Reality-Darstellerin ist dafür bekannt, viel Wert auf ihr Äußeres zu legen. Dass die Gattin von Rapper Kanye West (41) regelmäßig Kritik für ihre auffälligen Looks einstecken muss, scheint sie nicht unbedingt zu stören. Aber wehe, wenn ihre Schwestern Khloe (34) und Kourtney Kardashian (39) es wagen, sich modisch zu entfalten! So heftig urteilte Kim vor laufenden Kameras über deren Outfits!

In der aktuellen Folge von Keeping up with the Kardashians teilte die dreifache Mutter gnadenlos aus: "Meine Schwester sehen lächerlich aus, es ist total peinlich. [...] Ich kann nicht einmal zu Abend essen, weil ich wegen der verrückten Outfits meiner Schwestern so angeekelt bin – sie passen überhaupt nicht zu meinem Look", fand die zornige Kim. Kourtneys japanisches Gewand in Kombination mit Khloes hautengem Glitzerkleid und türkisfarbenem Lidschatten brachte für sie das Fashion-Fass zum Überlaufen.

Weil der Style ihrer Schwestern offenbar nicht genug mit ihrem harmonierte, mussten diese einen gewaltigen Seitenhieb einstecken: "Ihr seht aus wie Clowns", motzte Kimberly. Gott sei Dank konnten Kourt und Khloe über diese Bemerkung herzlich lachen. Statt beleidigt zu sein, amüsierten sie sich einfach über Kims Ausraster.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Instagram / Khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

Instagram / Kourtney Kardashian Kourtney und Khloe Kardashian beim Sport

