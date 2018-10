Ist ein Liebes-Comeback zwischen Demi Lovato (26) und Wilmer Valderrama (38) damit ausgeschlossen? Seit die Sängerin im vergangenen Juli wegen einer Überdosis in eine Klinik eingeliefert werden musste, konnte sie sich auf den Support ihres Ex-Freundes verlassen. Er wachte an ihrem Krankenbett und besuchte sie erst kürzlich im Entzug. Die Fans des einstigen Traumpaares hoffen deshalb nach wie vor inständig auf eine Reunion der beiden. Aber nun küsste der Schauspieler eine andere Frau – und zwar seine Ex Mandy Moore (34).

Geht zwischen den beiden etwa wieder was? Die Turtelei von Mandy und Wilmer liegt schon stolze 16 Jahre zurück. Die beiden Hollywood-Stars waren von 2000 bis 2002 liiert gewesen. Am vergangenen Wochenende feierten die zwei ein Wiedersehen und schienen sich bestens zu amüsieren. Die 34-Jährige postete eine Reihe von Fotos auf Instagram, die während des Events entstanden sein müssen. Auf einem der Bilder posiert sie ganz vertraut mit dem Grey's Anatomy-Star. Der Serien-Hottie gibt ihr sogar einen Kuss auf die Wange!

Was hat das nur zu bedeuten? Vermutlich gar nichts – denn bei dem Schmatzer handelt es sich offenbar nur um eine freundschaftliche Geste. In der Instagram-Story eines anderen Party-Gasts gibt es ebenfalls einen Schnappschuss von den einstigen Turteltauben, das mit den Worten "für immer Freunde" kommentiert wurde. Da scheinen also keine romantischen Gefühle im Spiel zu sein. Und außerdem ist Mandy längst vergeben und will ihrem Verlobten Taylor Goldsmith schon bald das Jawort geben.

Pascal Le Segretain/Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato

Getty Images Mandy Moore, Garcelle Beauvais, Rumer Willis und Wilmer Valderrama bei einem Event in Los Angeles

Instagram / mandymooremm Bestätigt Taylor Goldsmith und Mandy Moore an ihrem gemeinsamen Jahrestag

