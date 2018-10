Da ist es endlich, das erste Familien-Foto der Claßens. Am Donnerstag erblickte der gemeinsame Sohn von Bibi (25) und Julian (25) das Licht der Welt. Das verkündeten die frischgebackenen Eltern am Dienstagmittag im Netz. Viele der Fans hatten bereits vermutet, dass der Kleine schon längst da ist. Doch die frisch Vermählten wollten die ersten Tage mit ihrem Liebling – wie bereits angekündigt – in aller Ruhe genießen. Viele ihrer Follower hatten dafür wenig Verständnis: Das Paar ist total genervt von dem Netz-Hate.

Julian und seine Bibi schwelgen im Baby-Glück. Ihr Spross ließ lange auf sich warten und nun können sie ihn endlich in die Arme schließen. Doch die Freude über den Nachwuchs wird von fiesen Kommentaren getrübt. Deshalb macht die Neu-Mama den Kritikern nun eine klare Ansage: "An all die Leute, die kein Verständnis dafür hatten, dass auch wir mal unser Handy für vier Tage ausgemacht haben (sogar mit Ankündigung) und uns nicht gemeldet haben, kann ich nur meinen Kopf schütteln." Wenn man ein Kind kriege, könne alles andere warten, das Baby sei in dem Moment das Einzige, das zählen sollte.

Nach diesem ersten Update wollen sich die zwei zusammen mit ihrem Sohnemann erneut zurückziehen. Aber sobald die kleine Familie sich ein wenig erholt hat, wollen sie ihren Fans weitere Details zur Geburt und ihrem Schatz verraten. Bisher ist der Name des Jungen noch immer ein Geheimnis.

Instagram / bibisbeautypalace Bestätigt Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen

