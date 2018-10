Langsam füllt sich DSDS-Jury! Neben Show-Legende Dieter Bohlen (64) wird auch der frühere Gewinner Pietro Lombardi (26) in der kommenden Staffel den Ton angeben. Nun wurde endlich ein weiterer Juror verraten, der ebenfalls ein Riesenstar der deutschen Musikbranche ist – Stimmwunder Xavier Naidoo (47)! Doch wie denkt sein zukünftiger Kollege über den Neuzugang? Pietro verriet jetzt, dass er sich riesig über die Zusammenarbeit mit Xavier freut!

Kurz nach der großen Ankündigung meldete Pietro sich begeistert via Instagram-Story: "Ich bin wirklich sprachlos – Xavier Naidoo sitzt mit in der DSDS-Jury", begann der Sänger seinen Clip. Dann kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich bin ein großer Fan von Xavier, er ist immer ein Riesenvorbild gewesen und es ist mir eine Ehre, mit ihm in der Jury zu sitzen, wirklich!", berichtete der 26-Jährige aufgeregt seinen Followern.

Ob Pietro sich nun umso mehr anstrengen wird, vor seinem Idol zu glänzen? Vergangenen Monat erklärte der Musiker nämlich, dass er für seinen Auftritt in der Sendung unbedingt besonders gut aussehen will – dafür schwitzt er jetzt fleißig im Fitnessstudio! Hättet ihr gedacht, dass er ein Bewunderer von Xavier ist? Stimmt ab!

Getty Images Xavier Naidoo während eines Konzerts in Berlin

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, neuer DSDS-Juror

Getty Images Pietro Lombardi

