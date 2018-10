So können Fans in aller Welt die zweite Royal Wedding des Jahres miterleben! Mit ihrer märchenhaften Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor sorgten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) für ein echtes TV-Spektakel. Auf der ganzen Welt wurde ihre romantische Trauung übertragen – auch in Deutschland boten gleich mehrere Sender eine Live-Berichterstattung an. Wenn sich an gleicher Stelle Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank am Freitag, den 12. Oktober das Jawort geben, wird es diese Einblicke hierzulande jedoch nicht geben. So können echte Royal-Fans die Zeremonie trotzdem live und in Farbe verfolgen!

Nicht nur in Sachen Prunk und Protz wird man die Herbst-Hochzeit von Eugenie wohl nicht mit dem Frühlings-Fest von Harry vergleichen können. Auch was das mediale Interesse betrifft, unterscheiden sich die Größenordnungen der Eheschließungen deutlich. Während in Großbritannien der Sender ITV von vor Ort berichtet und in den USA der Kanal TLC den ganzen Tag einen Überblick bietet, wird es in Deutschland keine Live-Übertragung des Geschehens geben. Fans der britischen Königsfamilie müssen jedoch nicht traurig sein. Statt auf der Mattscheibe können sie die Vermählung im Netz verfolgen – zum Beispiel über die Online-Ausgabe von The Telegraph.

Während wahre Bewunderer des Königshauses also doch noch die Chance bekommen, jeden Moment der Hochzeit zu genießen, gibt es eine Dame, der diese Möglichkeit verwehrt bleibt. Aufgrund eines bereits bestätigten Termins für den Tag wird Herzogin Camilla (71) bei den Feierlichkeiten nicht anwesend sein. Während das Volk Eugenie und Jacks Liebe feiert, besucht sie das Erntedankfest einer Schule in Schottland.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hochzeit 2018

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Verlobungsbekanntgabe im Buckingham Palace

Getty Images Herzogin Camilla, Oktober 2017

