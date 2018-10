Die negativen Schlagzeilen um Die Höhle der Löwen wollen kein Ende nehmen, dabei macht die Gründershow normalerweise mit tollen Quoten oder spannenden Verhandlungen von sich reden. Doch zuletzt sprach die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eine Warnung vor einzelnen Produkten aus. Jetzt gibt es Ärger um zwei Geschäftsideen aus der vergangenen Folge am Dienstag: Sind die Ideen von eatapple und Design Bubbles wirklich geklaut?

Ähnliche Luxus-Kerzen in abgeschnittenen Champagnerflaschen wie die von Design Bubbles werden schon seit Längerem von einem anderen Anbieter in Amerika vertrieben. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Bei den US-Dekoartikeln ist der Markenname der Prickelbrause überklebt. Bei der deutschen Variante ist er hingegen klar zu lesen, was das Alleinstellungsmerkmal ist. Im Bild-Interview machte Gründerin Katharina Baumann deutlich: "Wir haben die exklusive Lizenz, die originalen Etiketten verwenden zu dürfen." Nach der Episode ist der Deal zwischen Dagmar Wöhrl (64) und Katharina dennoch geplatzt.

Wie Bild außerdem berichtete, wurde der Öko-Strohhalm aus Apfelresten nicht von den eatapple-Jungs Danilo Jovicic, Konstantin Neumann und Philipp Silbernagel erfunden, sondern 2016 von Studierenden des Karlsruher Instituts für Technologie entwickelt. Das Gründerteam sei bei der Recherche auf das Uni-Projekt gestoßen. "Wir haben alle zusammen zunächst den Lizenzvertrag für das Produkt für ein Jahr weiterentwickelt", klärte Konstantin das mutmaßliche Plagiat und ihre Zusammenarbeit auf. Anfang 2018 übernahm das Trio dann endgültig das Patent. eatapple ist inzwischen trotzdem Geschichte, das Trinkhelferlein wurde verbessert und ist unter dem Namen Superhalm auf dem Markt.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl mit einem eatapple-Strohhalm

MG RTL D / Frank W. Hempel Katharina Baumann mit ihren Design Bubbles-Kerzen

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Danilo Jovicic, Konstantin Neumann und Philipp Silbernagel von eatapple

