Morgen ist es endlich so weit: Prinzessin Eugenie (28) wird Jack Brooksbank in Windsor das Jawort geben. Nur wenige Monate nach der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) und der Geburt von Prinz Louis steht damit das nächste große Royal-Event ins Königshaus. Doch nicht alle Palastmitglieder werden der Braut zur Seite stehen können: Sowohl Herzogin Camilla (71) als auch Prinz Edward (54) sind terminlich verhindert und werden das königliche Spektakel verpassen. Jetzt berichten britische Medien: Auch die Teilnahme von Prinz Philip (97) ist noch unsicher!

Der Gatte von Queen Elizabeth II. (92) soll sich bis zur letzten Minute offenhalten wollen, ob er sich fit genug für die Feierlichkeiten fühle. "Der Duke of Edinburgh wird am Morgen der Hochzeit entscheiden, ob er dabei sein wird oder nicht", verriet ein Royal-Insider nun gegenüber Telegraph. Was terminliche Angelegenheiten angeht, halte sich Philip mittlerweile ganz an das "Ich stehe auf und sehe, wie ich mich fühle"-Prinzip.

Mit seinen 97 Jahren ist der Prinzgemahl auch wahrlich kein Jungspund mehr. In den vergangenen Jahren zog sich der gesundheitlich immer wieder angeschlagene Herzog nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Bleibt also abzuwarten, ob sich die Fans des britischen Königshauses am Freitag auch über den Anblick des Prinzen freuen dürfen.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palast

John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Die britischen Royals beim Geburtstag von Queen Elizabeth II. in der Royal Albert Hall

Getty Images Prinz Philip bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

