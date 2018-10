Sie weiß, wie man Spannung erzeugt! Nach tagelanger, verdächtiger Stille im Netz ist es seit Dienstag offiziell: Bibi (25) und Julian Claßen (25) sind Eltern geworden. Nach diesem Update, inklusive eines ersten Händchen-Fotos ihres Babys, sind Posts auf ihren Social Media-Accounts weiterhin ziemlich selten, was für die mitteilungsfreudigen YouTuber ungewöhnlich ist. Heute gab es gleich zwei Statements von Bibi und das erste akustische Lebenszeichen ihres Kindes!

In ihrer Instagram-Story ist in einem Video zwar nur zu sehen, wie Wasser in ein Glas eingeschenkt wird, doch viel spannender ist das kaum hörbare Geräusch: Bibi und Julians Sohn schreit leise im Hintergrund. Der heutige Donnerstag war für die dreiköpfige Familie übrigens ein besonderer Tag. "Heute ist unser Kleiner schon eine Woche alt, wie schnell das jetzt alles ging", schwelgte die 25-Jährige in einem weiteren Clip schon jetzt in Erinnerungen.

Die Neugier der Fans dürfte trotzdem nicht gestillt sein. Seit der Geburt spekuliert ihre Community hartnäckig und stellt Nachforschungen in Sachen Namen an. Wie der Claßen-Nachwuchs heißt, ist noch immer ein wohl gehütetes Geheimnis. Nach wie vorher sind Monte oder Severin ziemlich hoch im Rennen – zwei Jungs, die ebenfalls am 4. Oktober in Köln auf die Welt gekommen sind.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de