Seit Dienstagnachmittag steht das Internet Kopf: YouTube-Queen Bibi (25) und ihr Ehemann Julian Claßen (25) gaben mit einem süßen Instagram-Post bekannt, am 4. Oktober Eltern geworden zu sein. Das Paar verschwieg allerdings noch den Namen seines Sprosses, den es im Vorfeld der Geburt erst amtlich beantragen mussten. Seit Bibis Lebenszeichen können es die Fans nicht mehr erwarten: So heftig reagieren und forschen die Follower, wie der wenige Tage alte Knirps heißen könnte!

Unter der Geburtsverkündung im Netz gibt es mittlerweile über 82.000 Glückwunsch-Kommentare – und Namensspekulationen. Ganz oben auf der Liste stand bei den Bibinators zunächst Monte oder laut eines Promiflash-Tippgebers Montiamus. Auf einer Kölner Krankenhausseite findet sich nämlich ein Wonneproppen, der ebenfalls am vergangenen Donnerstag das Licht der Welt erblickte und zwar um genau 13.14 Uhr. Die letzte Instagram-Story der Influencerin ging an diesem Tag allerdings viel später, um 16 Uhr online – und zwar scheinbar vor der Entbindung. Wegen dieser zeitlichen Überschneidung sind sich etliche Fans jetzt unschlüssig und glauben nun, dass der Kleine stattdessen Severin heißen könnte. In einer anderen Klinik findet sich ein Junge mit diesem Namen und dem bestätigten Geburtstermin, aber keiner Geburtszeit. Aber ob man diesen zugegebenermaßen nicht mehr ganz so ungewöhnlichen Namen wirklich erst beantragen muss?

Letztlich könnten sich die frischgebackenen VIP-Eltern aber auch gänzlich dagegen entschieden haben, ihren Sohnemann gleich mit einem Foto und seinen Daten ins Internet stellen zu lassen. Damit würde ihr Nachkomme wohl auch auf einen völlig anderen Namen hören. Wahrscheinlich wäre, dass sich die zwei die Baby-Vorstellung für ein eigenes YouTube-Video aufheben möchten. Doch obwohl noch keiner der möglichen Namen bisher von dem Netz-Idol bestätigt oder dementiert wurde: Auf der Bilder-Social-Media-Plattform wurden schon jetzt von Fans Dutzende Accounts für den Kleinen erstellt– wahlweise mit Severin oder Monte.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen verkünden Geburt ihres Sohnes

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

YouTube / BibisBeautyPalace Julian und Bibi Claßen beim Frauenarzt

