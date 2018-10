Wie sehr konnte Prinzessin Eugenie (28) mit ihrem Brautkleid punkten? Vor wenigen Stunden gab die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) ihrem Liebsten Jack Brooksbank im Schloss Windsor das Jawort. Natürlich waren in diesem Moment alle Augen auf das Kleid der 28-Jährigen gerichtet. Bei ihrem frischgebackenen Gatten schien die Robe auf jeden Fall super anzukommen: Er strahlte bei ihrer Ankunft bis über beide Ohren. Gelang es der Britin mit dem märchenhaften Dress vielleicht sogar, ihre royalen Verwandten Meghan (37) und Kate (36) auszustechen?

Genau wie ihre berühmten Familienmitglieder wählte Eugenie ein Kleid eines britischen Designers. So hatte Kate 2011 in einem Entwurf von Alexander McQueen (✝40) geheiratet und Meghan schritt im Mai in einer Robe von Clare Waight Keller – der künstlerischen Direktorin des französischen Labels Givenchy – zum Traualtar. Trotzdem unterschieden sich die Brautstylings der drei Frauen erheblich: Während Kate mit viel Spitze für einen besonders romantischen Look sorgte, setzte Meghan vor einigen Monaten auf schlichte Eleganz. Eugenie verzichtete zwar ebenfalls auf Tüll und Spitze, entschied sich durch einen V-Ausschnitt aber doch für etwas mehr Extravaganz. Eine Schwäche scheinen die Ladys dann aber doch zu teilen: Sie alle schlüpften in ein Design mit einer langen Schleppe.

Eugenies Hochzeitslook unterschied sich aber vor allem in einem Punkt von ihren Verwandten: Sie verzichtete auf einen Schleier und setzte den Fokus somit komplett auf ihr opulentes Diadem. Genau wie Kate und Meghan hielt sie sich in puncto Accessoires dann aber eher zurück. Die Frau des Tages trug lediglich filigrane Silberohrringe mit einem grünen Stein. Welche royale Braut hat euch am besten gefallen? Stimmt im Voting ab!

