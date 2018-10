Prinzessin Eugenie (28) will an ihrem Hochzeitstag vor aller Welt zu ihren Makeln stehen! Der schöne Royal gibt am heutigen Freitag auf Schloss Windsor ihrem Liebsten Jack Brooksbank endlich das Jawort. War bis jetzt noch nicht klar, für was für ein Kleid sich die Braut entschieden hat, gab das Mitglied der britischen Königsfamilie nun selbst einen weiteren Hinweis: Eugenie möchte mit ihrem Dress ein Zeichen setzen – und ihre Rückennarben ganz offen zeigen!

Für Eugenie hat das zur Schau stellen ihrer Wundmale eine ganz besondere Bedeutung, wie sie in einem britischen Fernsehinterview laut OK! berichtete: "Als ich zwölf Jahre alt war, wurde ich am Rücken operiert und das werdet ihr am Freitag sehen. Ich glaube, dass man seine Narben zeigen kann. Ich denke außerdem, dass es sehr wichtig ist, sich dafür einzusetzen." Bei der 28-Jährigen war als Kind eine Wirbelsäulenverkrümmung diagnostiziert worden. 2002 war diese Fehlbildung dann operativ mit Titanstangen gerichtet worden.

Über Eugenies Hochzeitskleid war bisher nur bekannt, dass es von einem britischen Designer entworfen wurde. Nun ist außerdem klar: Es muss am Rücken frei oder zumindest durchsichtig sein, sonst kann man die Operationsnarben ja nicht erkennen. Besonders rührend ist außerdem: Auch der Arzt der Prinzessin, der ihre Wirbelsäule in die richtige Form brachte, steht bei dem großen Tag heute auf der Gästeliste.

Stuart C. Wilson / Getty Prinzessin Eugenie in London

Instagram / princesseugenie; Jeff Spicer / Getty Images Prinzessin Eugenie

Justin Tallis / AFP / Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei der Hochzeit von Pippa Middleton

