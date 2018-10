Hat sich Prinzessin Eugenie (28) wenige Stunden vor ihrer Traumhochzeit etwa die Haare gefärbt? Am heutigen Freitagmorgen wird die Tochter von Prinz Andrew (58) ihrem Liebsten Jack Brooksbank das Jawort geben. Das royale Mega-Event ist minutiös durchgeplant, nichts soll dem Zufall überlassen sein. Die Braut selbst scheint so kurz vor dem großen Event allerdings noch ein ziemliches Wagnis eingegangen zu sein, indem sie sich am Tag vor ihrer Hochzeit offenbar ein Umstyling gönnte: Eugenie trägt jetzt allem Anschein nach rostrote Haare!

Das würde sich bestimmt nicht jede Braut so kurz vor dem Gang zum Traualtar trauen! Der britischen OK! liegen Fotos vor, auf denen Eugenie mit rostrotem Schopf zu sehen ist! Die Aufnahmen entstanden heute am frühen Morgen, als die Prinzessin und ihr Bald-Gemahl mit dem Auto bei der Hochzeitslocation auf Schloss Windsor eintrafen. Haare mit leichtem Rotstich hatte das Mitglied der britischen Königsfamilie ja schon immer, aber tatsächlich scheint sie ihre Strähnen für den besonderen Anlass jetzt noch ein bisschen intensiver getönt zu haben! Allerdings könnte der Schein auch trügen: Schließlich wurde Eugenie nur durch die Fensterscheibe fotografiert.

In den vergangenen Tagen ist oft darüber berichtet worden, wie viel Eugenies großer Tag mit der Prunk-Heirat von Prinz Harry (34) und Meghan (37) gemeinsam haben wird – doch der neue Look der Prinzessin stellt nun einen entscheidenden Unterschied dar: Eine drastische Farbveränderung hatte die Herzogin von Sussex vor ihrem Jawort nicht gewagt.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palast

Anzeige

Chris Jackson / Getty Prinzessin Eugenie in Ascot

Anzeige

Tim P. Whitby/Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei der Serpentine Summer Party 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de