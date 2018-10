Das steckte in der Goodie-Bag von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbanks Hochzeitsgästen! Nicht nur die royale Familie und hochkarätige Stargäste waren am Freitagmittag zur zweiten königlichen Hochzeit des Jahres geladen. Auch 1.200 ausgewählte Personen aus dem Volk durften die romantische Zeremonie innerhalb der Schlossmauern miterleben. Damit die Anwesenden auch bei der Herbsthochzeit für alle Eventualitäten gewappnet waren, haben Angestellte im Auftrag des Königshauses vor dem Beginn der Trauung kleine Goodie Bags verteilt. Diese Kostbarkeiten befanden sich in den royalen Jutebeuteln!

Im Wert von etwa 15 Pfund, umgerechnet also rund 17 Euro, befanden sich in der schicken Tasche für jeden Gast neben Erinnerungsstücken wie einem Schokoladen-Goldtaler und einem Magneten echte Überlebensretter. Um auch während eines potenziellen Wolkenbruchs nicht bis auf die Unterwäsche nass zu werden, gab es ein biologisch abbaubares Regencape. An Hunger und Durst wurde ebenfalls gedacht, mit einer Dose Wasser und ein paar Butterkeksen waren die Fans bestens versorgt.

Während viele den Beutel mit Eugenie und Jacks Initialen sowie dem Ort und Datum der Hochzeit gerne als Andenken behalten, hatte so mancher der Gäste schon kurz nach der Eheschließung die Pfundzeichen in den Augen. Für bis zu 1.000 Pfund werden die besonderen Hochzeitssouvenirs im Netz bereits gehandelt. Wer das schon absurd findet, sollte sich an Prinz Harry (34) und Herzogin Meghans (37) Goodie-Bags erinnern. Sie wechselten teilweise für satte 21.511 Pfund den Besitzer.

