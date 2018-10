Wie geht es Lisa Thiel, seit die Trennung von ihrem Love Island-Partner Yanik Strunkey offiziell ist? Nachdem die beiden Kuppelshow-Kandidaten die Liebesinsel als festes Pärchen verlassen hatten, stellten die Kosmetikerin und das Model ihre Beziehung im Alltag auf die Probe. Und genau daran scheiterte das junge Glück auch, wie Yanik in einem Statement erklärte. Lisa hielt sich bis jetzt mit einer Äußerung zurück: Doch nun offenbarte die 21-Jährige, wie schwer sie das Liebes-Aus getroffen hat!

Auf Instagram schüttete Lisa ihren Followern ihr Herz aus. War zunächst nicht bekannt, von wem der Bruch ausgegangen war, deutete die Blondine nun an, dass Yanik wohl am Ende den Schlussstrich gezogen hat: "Verschwende deine Zeit nicht mit Dingen, die du nicht ändern kannst. Sei dir bewusst, wann du von falschen Menschen und hoffnungslosen Situationen weglaufen solltest. Solche Punkte im Leben nennt man Wendepunkte. Sie tauchen meist aus dem Nichts auf und werfen dein ganzes Leben um. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Glaubt mir, ich kann davon ein Lied singen", erklärte sie enttäuscht. Schon während der Datingsendung hatte ihr Yanik einmal den Rücken gekehrt, um Konkurrentin Janina Celine Jahn besser kennenzulernen.

Yanik scheint die Trennung aber ganz anders wahrgenommen zu haben! In seinem Post schrieb der angehende SixxPaxx-Stripper im Gegensatz zu Lisa nicht von einem Tiefpunkt: "Es ist für uns beide das Beste", schlug er versöhnliche Töne an. Dass es zwischen den beiden nicht mehr ganz so rund lief, hatte sich schon in den vergangenen Tagen angedeutet. So war Lisa allein auf der großen "Love Island"-Reunion-Party in Essen aufgetaucht, während der Lockenschopf angeblich geschäftlich verhindert war.

Instagram / allabout_liz Lisa und Yanik, bekannt aus "Love Island"

Instagram / allabout_liz Lisa Thiel, "Love Island"-Kandidatin 2018

RTL II / "Love Island" Lisa Thiel und Yanik Strunkey bei "Love Island" 2018

