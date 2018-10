Mit "I Believe I Can Fly" wurde US-Sänger R. Kelly (51) vor mehr als 20 Jahren weltberühmt. Weniger rühmlich steht es dagegen um sein Privatleben. Denn immer wieder wird der Künstler mit schweren Missbrauchsvorwürfen und Gewalt-Anschuldigungen konfrontiert. Jetzt legte seine Ex-Frau Andrea weiter nach: Sie behauptete öffentlich, dass Robert Sylvester Kelly – wie der Star mit bürgerlichem Namen heißt – sie beinahe umgebracht hätte!

Von 1996 bis 2009 waren die beiden verheiratet. Bereits in der Vergangenheit hatte Andrea Details zu ihrer traumatischen Ehe mit dem R&B-Star offenbart. In der Talkshow The View sprach sie jetzt über einen weiteren Vorfall. "Er griff mich einmal auf der Rückbank eines Autos an und ich dachte, ich müsste sterben. Er legte seinen linken Arm hinter mich und sein ganzes Gewicht war auf meinem Körper. Er bemerkte nicht, dass sein Unterarm dabei auf meinem Hals lag und er mir so meinen Atem abdrückte", berichtete sie.

Befreien konnte sich die 44-Jährige nur, weil sie so laut wie es ging "Robert, du wirst mich umbringen. Ich kann nicht atmen. Du musst deinen Arm von meinem Hals nehmen" schrie. Andrea hatte den 51-Jährigen bei einem Casting kennengelernt. Sie bewarb sich als seine Background-Tänzerin. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Marcus Ingram / Getty Images Andrea Kelly, Exfrau von Musiker R. Kelly

Scott Olson / Getty Images R. Kelly, Sänger

Getty Images Andrea Kelly bei der Georgia Entertainment Gala 2015 in Atlanta

