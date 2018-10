Ein wunderschönes Gesicht, schlanke Beine und eine braune Mähne: So kennt man Topmodel Alessandra Ambrosio (37). Die südamerikanische Beauty lief von 2000 bis 2017 ganze 17 Jahre in Folge als Victoria's Secret-Engel über den Laufsteg. Als Model ist ihr Body dabei ihr ganzes Kapital. Doch wie bekommt – und vor allem behält – man so eine Hammer-Figur? Alé verriet jetzt das Schlankheits-Geheimnis hinter ihrem durchtrainierten Körper.

Die gebürtige Brasilianerin hält sich an drei Mahlzeiten am Tag, bevorzugt dabei vor allem Bio- und saisonale Lebensmittel. Von Verzicht hält die 37-Jährige nichts. "Ich liebe Schokolade, Cup-Cakes und Eiscreme und ich verbiete mir diese Leckereien auch nicht. Aber ich esse sie in Maßen oder versuche, gesündere Alternativen zu finden, wie etwa Joghurt statt Eiscreme", erzählte sie im Gespräch mit spot on news. Von gesunder und ausgewogener Ernährung allein lässt sich ihre Top-Figur allerdings nicht erreichen. Unverzichtbar daher: ein regelmäßiges Sportprogramm.

Diese anstrengenden Trainingseinheiten fallen auch Zweifachmama Alessandra nicht immer leicht. "Ich denke, wir haben alle diese Tage, an denen wir unseren Schweinehund überwinden müssen. Aber es ist so wichtig, sich immer selbst zu motivieren, gesund zu bleiben und auf sich selbst Acht zu geben. Das ist meine größte Motivation", plauderte die Laufsteg-Ikone weiter aus.

Getty Images Alessandra Ambrosio bei den 71. Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Alessandra Ambrosio auf der Fashion Week 2018 in Paris

Getty Images Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion-Show 2017 in Shanghai

