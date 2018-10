Am 15. Oktober gibt es im deutschen TV wieder die ganz großen Gefühle! Die Kuppelshow Bauer sucht Frau startet bereits in ihre 14. Staffel. Unter den wachsamen Augen von Moderatorin Inka Bause (49) werden zwölf Landwirte versuchen, ihre Herzdamen von sich und einem Leben auf ihrem Hof zu überzeugen. Der Liebeserfolg in dem Format ist groß, Promiflash hat die spannendsten Fakten zusammengetragen.

3. Wie viele Hochzeiten wurden dank der Show bereits gefeiert?

Allein in diesem Jahr heirateten sechs Bauernpaare, die sich dank des TV-Liebessuche gefunden hatten. Gerald und seine Anna Heiser gaben sich sowohl in ihrer Heimat Polen als auch in Namibia das Jawort. Auch das Vorjahrespärchen Bauer Benny und Nadine gingen den Bund der Ehe ein. Insgesamt traten seit Anbeginn der Ausstrahlung bereits 24 Paare vor den Traualtar.

1. In welchen Ländern gibt es "Bauer sucht Frau"?

Die Show basiert auf dem britischen Original "Farmer Wants a Wife". 2001 flimmerte diese Sendung erstmalig über die englischen Bildschirme. Mittlerweile gehen in 24 Ländern die Landwirte auf die Suche nach dem großen Glück, darunter zum Beispiel in Australien, Österreich, Griechenland, Estland, Südafrika und der Slowakei. In Deutschland startete das Format übrigens im Oktober 2005.

4. Wie viele "Bauer sucht Frau"-Babys kamen schon auf die Welt?

Nicht nur die Hochzeiten sorgten in den vergangenen Jahren für große Freude auf den Höfen. Auch viele Bauern-Babys haben schon das Licht der Welt erblickt – 14 kleine Landwirte und Landwirtinnen wurde mittlerweile geboren. Der erste Nachwuchs war die kleine Jorafina von Bauer Josef und Thailänderin Narumol. Das Mädchen geht mittlerweile zur Schule. Zuletzt wurden Brian und Katja aus Staffel neun im März Eltern.

2. Wo haben die Bauern schon ihre Auserwählten empfangen?

Im vergangenen Jahr zog Bauer Gerald aus Namibia die bisher meisten Frauen in seinen Bann. Auch diesmal möchte ein Bauer, nämlich Jörn, eine Frau für seine Farm in dem afrikanischen Staat begeistern. Zudem wird Andreas seine Herzdame ins kanadische British Columbia einladen. Auch in der Vergangenheit besuchte das RTL-Team schon Bauern in anderen Ländern wie Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten 2018

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Gerald (l.) mit Anna

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

MG RTL D / André Kolwalski Narumol, Bauer Josef und ihre Tochter Jorafina



