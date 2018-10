Da hatten die Fans von Herzogin Meghan (37) also doch Recht mit den Kugel-Vermutungen! Nachdem sich die Gerüchte über eine Schwangerschaft der schönen Frau von Prinz Harry (34) monatelang gehalten hatten, bestätigte das Königshaus die süßen News am Montagmorgen. Schon im Frühjahr werden die Turteltauben zum ersten Mal Eltern – demnach dürfte die Brünette ungefähr im vierten Monat sein. Die Nachwuchs-Neuigkeiten bedeuten jedoch auch, dass Meghan bei vielen öffentlichen Terminen bereits mit ihrem Mini-Royal unterwegs war – wie ihre Bewunderer vermuteten!

4. Die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28)

Vergangenen Freitag heizte die 37-Jährige mit ihrem Look erneut die Gerüchteküche an. In einem weiten Mantel besuchte sie die Hochzeit von Harrys Cousine. Drei Tage später wissen ihre Fans jetzt: Während dieser Feierlichkeiten hat das Paar die frohen Neuigkeiten seiner Familie erzählt!

1. Das "100 Days to Peace"-Konzert in London

Die wohl hartnäckigsten Behauptungen über eine Schwangerschaft hatte Meghan Anfang September selbst angeheizt: Bei einem Konzert in der Central Hall Westminster war die Beauty in einem blauen Kleid erschienen, das ihr kurzerhand eine üppige Wölbung verpasst hatte – damals jedoch nur wegen des Windes. Rückblickend stimmten die Spekulationen.

3. Der Besuch der Grafschaft Sussex

Mit einem hochtaillierten Rock und einer weiten Bluse spazierte Meghan Anfang Oktober mit ihrem Mann durch das Herzogtum. In dem auffälligen Kleidungsstück dürfte sie bewusst die erste Andeutung der Murmel kaschiert haben.

2. Der Besuch der "Oceania"-Ausstellung in der Royal Academy

In einem hautengen schwarzen Kleid ließ die US-Amerikanerin die erst wenige Tage zuvor aufgekommenen Munkeleien verstummen – dank der körperbetonten Robe war ihr Bauch deutlich flach zu erkennen. Im Nachhinein ein weiteres Versteckspiel!

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

MEGA Herzogin Meghan bei dem 100 Days to Peace-Gala-Konzertes in der Central Hall Westminster in London

Getty Images Herzogin Meghan in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry laufen durch Sussex, Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei er Hochzeit von Prinzessin Eugenie



