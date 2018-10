Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) das Jawort – und seitdem wurden zahlreiche Wetten darüber abgeschlossen, wann der Thronanwärter und die Herzogin endlich ein Kind bekommen. Seit heute morgen hat das Warten offiziell ein Ende: Meghan ist schwanger! Bereits in den vergangenen Monaten suchten die Fans immer wieder nach Hinweisen auf eine mögliche Schwangerschaft. Promiflash zeigt euch die drei Beobachtungen, die die werdenden Eltern schon früher hätten entlarven können!

1. Der Umzug von Meghans Mutter

Bereits im August plauderten mehrere Insider aus, dass Meghans Mutter, Doria Ragland, heimlich einen Kurs für Fortgeschrittene besuche, in dem sie die Versorgung von Neugeborenen lerne. Und das soll einen guten Grund gehabt haben: So habe Meghan ihre Mama am liebsten dauerhaft um sich herum haben wollen und deshalb geplant, Doria von Los Angeles nach England zu holen. Laut Insider-Quellen wollte der Ex-Suits-Star im Falle von Nachwuchs auf Nannys verzichten. Platz genug gibt es für Meghans Mutter jedenfalls: So hat die Herzogin offenbar ein permanentes Gästezimmer für Doria geplant.

2. Ihr Hochzeitsoutfit

Am vergangenen Freitag ließ sich die Herzogin die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und ihrem Jack Brooksbank natürlich nicht entgehen. Während die meisten anwesenden Promi-Ladys auf elegante und figurbetonte Roben setzten, wählte Meghan einen anderen Look: Sie zeigte sich in einem weiten, dunklen Mantel, der ein mögliches Babybäuchlein vor den neugierigen Augen der anwesenden Gäste und Fotografen schützte.

3. Die Bauchgeste

Kurz bevor die süße Nachricht die Runde machte, erreichten Meghan und Harry nach einer 20-stündigen Reise endlich ihren Zielort Australien. Neben dem verliebten Strahlen des royalen Traumpaares stach auf den Aufnahmen vom Flughafen allerdings noch etwas anderes ins Auge: Die ehemalige Schauspielerin verdeckte ihre Körpermitte die ganze Zeit über mit zwei großen Ordnern.

