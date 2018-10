Zeigt Sophia Vegas (31) jetzt endlich mal ihren Babybauch? Nur kurz nach ihrem Einzug in den Promi Big Brother-Container hatte das Busenwunder im August erklärt, dass sie zum ersten Mal schwanger sei. Seit der Verkündung warteten die Fans der Wollersheim-Ex jedoch vergeblich auf ein Bild von der wachsenden Kugel – bis jetzt? Auf einem aktuellen Schnappschuss lässt sich die Wölbung nun jedenfalls erahnen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Sophia ein Foto von sich und ihrem Schatz Daniel Charlier. Nach einem romantischen Dinner zeigten sich die Turteltauben auf dem Pic total verliebt – und super-aufgestylt! In einem dunkelblauen hautengen Kleid setzte die Blondine ihre Kurven ordentlich in Szene. Und dabei war ihr klitzekleiner Babybauch deutlich zu erkennen.

Dass sie auch im fünften Monat noch eine überraschend schlanke Körpermitte vorzuweisen hat, bereitete Sophia selbst anfangs Sorgen. "Ich hatte halt super Probleme damit, dass man bei mir noch keinen richtigen Babybauch sieht oder dass ich nicht zugenommen habe", klagte sie vor Kurzem in einem RTL-Interview.

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Dan, September 2018

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

