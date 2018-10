Drastische Typveränderung für Hollywood-Star Angelina Jolie (43). Nach den Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Monate rund um den Rosenkrieg mit Ex-Mann Brad Pitt (54), versucht die Sechsfach-Mama nun wieder beruflich voll durchzustarten. Mit dem Fantasy-Drama "Come Away" wagt die Schauspielerin ihr großes Leinwand-Comeback. Auf einem ausgelassenen Schnappschuss mit ihren Set-Kollegen zeigte sich Angie jetzt mit ungewohnt hellem Haupthaar, wodurch sie fast nicht zu erkennen war.

Angelinas Co-Star David Oyelowo teilte auf Instagram mit, dass das gemeinsame Filmprojekt nun im Kasten ist. Werden sie und ihre blonde Wallemähne nun wieder getrennte Wege gehen? Bereits zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere, Ende der Neunzigerjahre, entschied sich die UN-Botschafterin privat für einen honigblonden Kurzhaarschnitt, der sie glatt als sexy Marilyn Monroe-Double hätte durchgehen lassen.

Auch in beruflichen Angelegenheiten tauschte Angelina ihre ikonischen kastanienbraunen Haare gegen eine hellere Perücke. Im Action-Thriller "Salt", der 2010 seine Premiere feierte, spielte sie die Geheimagentin Evelyn. Zumindest in dieser Rolle wird sie erstmal kein blondes Comeback feiern. Die 43-Jährige kündigte an, dass sie keine Fortsetzung drehen möchte.

Christopher Polk/ Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards 2018

Getty Images Angelina Jolie bei einer Preisverleihung im Jahr 1999

Anthony Dixon \ WENN Angelina Jolie am Filmset des Psycho-Thrillers "Salt" im Jahr 2009

