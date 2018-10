Larissa Marolt (26) macht als Braut wieder eine gute Figur! Gestern gab die Blondine als Alicia Lindbergh ihrer großen Liebe Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) in Sturm der Liebe das Jawort. Bei der Ehe-Zeremonie am Fürstenhof waren natürlich alle Augen auf die wunderschöne Braut gerichtet. Es ist aber nicht Larissas erste Hochzeit in der ARD-Telenovela. Bereits Anfang des Jahres hatte sie in der Serie den Gang vor den Traualtar gewagt. Aber welche Trauung fanden die Zuschauer romantischer?

In der 14. Staffel von "Sturm der Liebe" stand Larissas Rolle Alicia zwischen zwei Männern: Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 54) und seinem Sohn Viktor. Zunächst hatte sich Alicia für den älteren Hotel-Eigentümer entschieden und heiratete ihn ganz klassisch in einer Kirche. Dabei trug die 26-Jährige ein Offshoulder-Kleid mit Spitze – ihre Haare waren hinten locker zusammengesteckt. Ihr damaliger Bräutigam glänzte in einem blauen Anzug mit Fliege.

Nach einigem Hin und Her trennte sich Alicia von Christoph und erkannte ihn seinem Sohn Viktor ihren wahren Mr. Right. Die Hochzeit mit ihm fiel um einiges lockerer aus. Sie fand nicht in einer Kirche statt, sondern draußen auf dem Gestüt des Fünf-Sterne-Hotels – kein Wunder, schließlich sind die Turteltauben Pferdenarren. Auch der dazugehörige Wedding-Look fiel unkonventioneller aus: Die Braut schmiss sich in ein langärmeliges Vintage-Dress aus Spitze. Ihre offene, lange Mähne zierten ein paar Blumen. Ihr Ehemann in spe erschien nicht in einem Anzug, sondern in Weste und mit einer Schiebermütze auf dem Kopf.

ARD/Christof Arnold Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Alicia (Larissa Marolt) und Viktor (Sebastian Fischer), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 14

ARD/Christof Arnold Christoph (Dieter Bach) und Alicia (Larissa Marolt) bei ihrer Hochzeit bei "Sturm der Liebe"

ARD / Stella Boda Viktor (Sebastian Fischer) und Alicia (Larissa Marolt) in "Sturm der Liebe"



