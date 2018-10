Über einen Monat ist es her, dass Mac Millers (✝26) Herz urplötzlich aufhörte zu schlagen. Was genau dem US-Rapper passiert ist oder ob es sogar selbstverschuldet durch eine vermeintliche Überdosis zu seinem Tod kam, bleibt noch immer unbeantwortet. Unabhängig vom mysteriösen Todesfall lebt Macs Vermächtnis jedoch weiter: seine Musik. Und genau dafür wurde das Ausnahmetalent nun mit einem der wichtigsten Preise in der Branche ausgezeichnet.

Die BET Hip-Hop-Awards werden seit zwölf Jahren verliehen, doch noch nie wurde Mac mit einem der Trophäen geehrt. Seinem Rap-Kollegen Anderson .Paak wurde die Ehre zuteil, die Laudatio für den Verstorbenen zu halten – und mit seinen emotionalen Worten rührte er das gesamte Publikum fast zu Tränen, wie ein Video auf der BET-Homepage beweist: "Legenden sterben nicht. Und Mac Miller war keine, sondern wird für immer eine sein", sagte der Musiker und fuhr fort: "Er hat mehr in 26 Jahren geschafft, als wir alle in drei Lebenszeiten schaffen könnten."

Zuletzt erwiesen Mac auch weitere musikalische Namen die Ehre: Bei einem Tribute-Konzert standen Künstler wie Travis Scott (26), Chance the Rapper (25) oder auch John Mayer (41) auf der Bühne – und zollten dem "Dang!"-Interpreten ihren größten Respekt.

Getty Images Mac Miller, New York City 2013

Splash News Rapper Anderson .Paak im November 2016

Getty Images Travis Scott bei den MTV Video Music Awards 2018

