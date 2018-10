Liebesbeweis in Form eines Fashion-Statements! Am 12. Oktober haben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Liebster Jack Brooksbank in der St George's Chapel auf Schloss Windsor die ewige Treue geschworen. Nach der traditionellen Trauung am Freitag ließen es die Brautleute und ihre Gäste nicht nur bei der Party am Abend richtig krachen – auch der Samstag wurde zum echten Hochzeitsspektakel. Während Eugenie in der Kirche in einer weißen Robe mit V-Ausschnitt verzauberte und sich am Abend in einem eleganten Satindress zeigte, präsentierte sie sich am darauffolgenden Tag in einem weißen Minikleid und einer Jacke mit der Aufschrift "Mrs Brooksbank"!

Bereits im Vorfeld hatten sich Eugenie und Jack dazu entschieden, statt eines Hochzeitstages gleich ein ganzes Hochzeitswochenende zu feiern. Am Samstag luden sie ihre Gäste also unter dem Motto Freizeitpark auf das Gelände der Royal Lodge in Windsor ein. Auch beim dritten Part des Festes war es wieder Eugenie, die mit ihrem Look alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Für den lockeren Anlass schlüpfte zwar auch sie in bequeme Kleidung – Braut-Glamour verbreitete sie aber trotzdem. Wie Designer Sam Douglas jetzt auf Instagram verriet, trug Eugenie ein ganz besonderes Kleidungsstück, das er für sie entworfen hatte: "Ich fühle mich so geehrt, gefragt worden zu sein, den maßgeschneiderten Look für den zweiten Tag der Hochzeit zu entwerfen. Die rosafarbene Bikerjacke war bestickt mit den Worten 'Mrs Brooksbank' in der Handschrift der Prinzessin."

Eine royale Braut in einer Bikerjacke? Eine wirklich unglaubliche Vorstellung und auch für den Designer zunächst eine Herausforderung. In Zusammenarbeit mit Eugenies Stylistin Sarah Price gelang es ihm jedoch, eine Balance zu finden.

MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenies erster Kuss bei ihrer Hochzeit

