Neu-Mama Bibi Claßen (25) möchte am liebsten jeden Augenblick einfangen und festhalten! Am 4. Oktober hatte das sehnsüchtige Warten während der Schwangerschaft für die YouTube-Queen und ihren Ehemann Julian Claßen (25) endlich ein Ende: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt. Satte zwölf Tage nach der Geburt veröffentlichte die Influencerin schließlich auch das allererste Foto, auf dem der Wonneproppen komplett zu sehen war. Momentaufnahmen wie diese haben zukünftig jedoch nicht nur einen Platz in ihrem Herzen, sondern auch in einem Fotobuch: Bibi bastelt fleißig an einem Erinnerungsalbum!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 25-Jährige ihrer Community nun einen Einblick in ihren neuen Alltag als Mama. Neben Haushalt, Kochen, Stillen, Spazierengehen und Windelwechseln standen bei Bibi am Mittwochvormittag aber auch kreative Klebearbeiten auf dem Programm. Für ihre Follower veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Haufen ausgedruckter Bilder aus der Schwangerschaft sitzt. "Erstelle gerade ein Album von der Schwangerschaft und den ersten Babyfotos. Diese Erinnerungen sind Gold wert", lauteten die Zeilen, die die Aufnahme zierten.

Dass sie ihre neue Mutterrolle in vollen Zügen genießt, macht die blonde Beauty derweil immer wieder deutlich: "Also ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich wie in den letzten Tagen", schwärmte sie erst vor Kurzem in einem YouTube-Video. Auch an den neuen Rhythmus und die Aufgaben gewöhne sich das frischgebackene Elternpaar jeden Tag ein bisschen mehr.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßens Insta-Story vom 17. Oktober 2018

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke mit ihrem Baby

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

