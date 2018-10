Endlich gibt es neue Erkenntnisse im Todesfall von Max Lomas! Der US-Amerikaner war es, der Bobbi Kristina (✝22), die Tochter der ebenfalls verstorbenen Sängerin Whitney Houston (✝48), am 21. Januar 2015 leblos in der Badewanne ihres Hauses auffand. Im vergangenen August musste sich das gemeinsame Umfeld der beiden auch von Max verabschieden. Ersten Ermittlungen zufolge starb er an einer Überdosis – nun ist die Substanz bekannt.

Wie das News-Portal TMZ unter Berufung auf amerikanische Strafbehörden berichtete, führte offensichtlich eine Droge zu Max' Tod, die bereits einigen Promis zum Verhängnis wurde. Eine Fentanyl-Vergiftung soll bei Bobbi Kristinas einstigem BFF für das frühzeitige Ableben verantwortlich sein, das zudem nicht als Suizid, sondern Unfall eingestuft wurde.

Das Schmerzmittel Fentanyl gilt als eine relativ junge Droge, die fünfzigmal so stark sein soll, wie Heroin – eine versehentliche Überdosis kann also fatale Folgen haben. So starben bereits viele Stars nach der Einnahme, darunter der Rapper Lil Peep (✝21), die Musik-Ikone Prince (✝57) oder der Sänger Tom Petty (✝66). Auch Demi Lovato (26) soll unwissentlich Fentanyl geraucht haben, bevor sie in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Getty Images Bobbi Kristina und Nick Gordon

Lisa O'Connor / Getty Images Demi Lovato bei den Billboard Music Awards 2018

Kevin Winter / Getty Images Tom Petty performt mit den Heartbreakers, 2003



