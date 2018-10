Der Luxemburger Landwirt Guy Arend sucht aktuell in der 14. Staffel von Bauer sucht Frau nach seiner großen Liebe. Beim Scheuenfest sorgte er sofort für den ersten Aufreger. Weil es mit keiner seiner drei Auserwählten so richtig funken wollte, entschied sich der Bauer am Ende für die abservierte Dame eines anderen Landwirts. Jetzt sind auch noch Wahlplakate von Guy aufgetaucht, die für Diskussionen sorgen.

Der Farmer ist Mitglied der rechtspopulistischen Alternativen Demokratischen Reformpartei (ADR) und ließ sich Anfang Oktober im Rahmen der Parlamentswahl für den luxemburgischen Bezirk Norden aufstellen. Für den Sender offenbar kein Grund, ihn aus dem Format zu nehmen. "Bei 'Bauer sucht Frau' geht es allein um die Liebe. Generell können auch politisch aktive Bauern bei der Sendung mitmachen, jedoch wird der politischen Ausrichtung in der Sendung keinerlei Platz geboten. Wir wussten von Guys Mitgliedschaft in der ADR. Da es sich um eine legale Partei in einem demokratischen Land handelt, ist das kein automatischer Hinderungsgrund, bei 'Bauer sucht Frau' die Frau fürs Leben zu finden", hieß es in einem RTL-Statement.

Der Pfundskerl, der sich laut Bild in der ADR für landwirtschaftliche Themen stark macht, bestreitet im Interview mit dem Sender die Rechtspopulismus-Vorwürfe: "Ich will mit Rechts nichts zu tun haben. Wir sind sehr ausländerfreundlich. Bei uns sind alle Nationalitäten vertreten."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Der Luxemburger Guy von "Bauer sucht Frau" 2018 mit seinen Bewerberinnen

MG RTL D Kathrin und Guy beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Luxemburger Guy von "Bauer sucht Frau" 2018

